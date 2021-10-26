В России могут ввести нулевые ввозные пошлины на какао-продукты на постоянной основе

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам рассмотреть возможность установить нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на какао-продукты на постоянной основе. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства РФ.

"Профильные министерства должны будут рассмотреть возможность введения нулевых ставок ввозных таможенных пошлин на какао-продукты на постоянной основе", - говорится в сообщении. Уточняется, что такое поручение Мишустин дал по итогам 35-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), которое состоялось 18 октября.

Задача поставлена Минсельхозу и Минэкономразвития. Ее нужно выполнить до 15 декабря 2021 года.

"С доступом иностранной продукции на российский рынок также связано поручение о продолжении переговоров с Европейским союзом по возобновлению импорта кормов", - добавили в кабмине. Доклад об этом необходимо представить в правительство до 1 апреля 2022 года. Ответственным ведомством назначен Россельхознадзор.