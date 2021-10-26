Средний размер потребкредита в России в III квартале вырос на 27,7%

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Средний размер потребительского кредита, выданного российскими банками в III квартале, вырос на 27,7% в годовом выражении, до 270,9 тыс. рублей, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в третьем квартале 2021 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) составил 270,9 тыс. рублей, увеличившись на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (в третьем квартале 2020 года - 212,2 тыс. рублей)", - следует из сообщения НБКИ.

При этом по сравнению со вторым кварталом показатель снизился - на 3,7% (с 281,2 тыс. рублей). По данным НБКИ, снижение среднего размера потребительского кредита по сравнению с предыдущим кварталом было отмечено в большинстве субъектов РФ. Самое существенное снижение отмечено в Татарстане (-11%), Башкирии (-9%), Нижегородской области (-8,9%). Показатель вырос в Алтайском крае и Ростовской области (рост на 1,1% в каждом регионе). В Москве и Санкт-Петербурге средний размер розничного кредита снизился на 1,8% и 5,2% соответственно.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в последний год средний чек потребительского кредита рос постоянно, а пик этого роста пришелся на II квартал 2021 года. Однако затем данный показатель впервые за год немного снизился, позволяя говорить о некоторой его стабилизации, добавил он.

"Определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. Что особенно заметно для крупных кредитов с суммой более 300 тыс. рублей. Такие потребительские кредиты выдаются только тем гражданам, значение ПКР которых находятся на достаточно высоком уровне - 650 баллов и более", - отметил Волков.