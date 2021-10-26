Источник: министерства обсудят фиксацию цен на аммиачную селитру на весеннюю посевную

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Профильные министерства и ведомства в ближайшие дни обсудят возможность фиксации цен на аммиачную селитру для российских аграриев до мая - июня, сообщил ТАСС источник, близкий к участникам прошедшего накануне совещания у премьер-министра Михаила Мишустина.

По его словам, одним из наиболее вероятных вариантов, который обсуждался на совещании, является фиксация цен на аммиачную селитру. "Минпромторг и ведомства должны провести дополнительные консультации по возможному продлению режима фиксации цен на селитру до мая - июня", - сказал источник.

Ранее во вторник газета "Ведомости" сообщила, что правительство может заморозить цены на минеральные удобрения по крайней мере на весеннюю посевную 2022 года.

Как отметил источник ТАСС, на совещании обсуждалось несколько вариантов обеспечения приоритетности поставок в российские регионы на фоне мировой волатильности цен. В частности, не исключается возможность заключения производителями соглашений с регионами на поставку удобрений для гарантии объема поставок. В случае нарушения этих соглашений компании не смогут поставлять удобрения на экспорт.

Ранее производители минеральных удобрений РФ, входящие в РАПУ, продлили период сдерживания цен на свою продукцию для аграриев до конца года.

Накануне Мишустин заявил, что необходимы гарантии доступности удобрений на внутреннем рынке и при этом сохранение конкурентоспособности и экспортных возможностей российских производителей.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к ноябрю разработать меры по нейтрализации в стране негативных последствий европейского энергокризиса, в том числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия.