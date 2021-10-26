ЕС изучает вопрос оказания тех- и финпомощи Молдавии для преодоления газового кризиса

БРЮССЕЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия изучает возможности оказания технической и финансовой помощи Молдавии, а также рассматривает пути диверсификации поставок газа для этой страны с целью преодоления газового кризиса. Об этом заявил во вторник представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"Мы воспринимаем очень серьезно газовую ситуацию в Молдавии. Мы продолжаем поддерживать Молдавию, предоставляя ей всю возможную финансовую и техническую помощь для преодоления кризиса, а также изучаем альтернативные пути диверсификации поставок", - сказал Стано, отметив, что этот вопрос будет, в частности, обсуждаться на плановой встрече Совета ассоциации ЕС - Молдавия на высоком уровне в четверг.