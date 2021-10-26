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Акции "Лукойла" превысили 7500 рублей

Акции "Лукойла" обновили исторический максимум, превысив 7500 рублей - данные торгов.

Путин назвал ключевым перевод систем Сбербанка на ПО собственного производства
Глава банка Герман Греф рассказал, что "Сбер" в части технологической трансформации "движется в рамках всех своих планов"
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