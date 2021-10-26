Госдума приняла в I чтении законопроект об увеличении МРОТ до 13 617 рублей

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в I чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 617 рублей в месяц.

Документ был внесен правительством. В 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц. Предполагается, что в 2022 году он вырастет на 825 рублей.

"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

С 2021 года МРОТ исчисляется исходя из величины медианной заработной платы за предыдущий год.

"С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Также отмечается, что МРОТ устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума в целом по России на очередной год (согласно прогнозу Минэкономразвития, 13 026 рублей) и не ниже минимального размера оплаты труда, установленного на текущий год.