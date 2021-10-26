Минстрой сообщил о росте индекса IQ российских городов за год на 8%

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Минстрой России рассчитал индекс цифровизации городского хозяйства "IQ городов" по итогам 2020 года. Его среднее значение достигло 44 баллов, что на 8% выше, чем в 2019 году, сообщила во вторник пресс-служба министерства.

"Среднее значение индекса за предыдущий год достигло 44,17 баллов из 120 возможных, что на 8,44% выше, чем в 2019 году, и на 33,35% выше, чем в 2018 году. Наиболее эффективные мероприятия по внедрению технологий умного города были зафиксированы в крупнейших городах с населением от 1 млн человек и в малых городах с населением до 100 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что среднее значение индекса IQ растет высокими темпами уже второй год подряд, и это подтверждает, что российские города уделяют большое внимание процессам цифровизации.

"Конечно, на это не могла не повлиять пандемия, которая стала катализатором для внедрения цифровых решений. Коронавирусные ограничения подтолкнули к развитию и те сферы городского хозяйства, которые до этого были недостаточно представлены онлайн, - это и городская среда, городской транспорт, туристические сервисы. По итогам 2021 года мы увидим дальнейший рост значений индекса по всем направлениям", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

По данным Минстроя, самой сильной стороной российских городов остается инфраструктура сетей связи. При этом по этому направлению не было зафиксировано прогресса - по отношению к 2019 году среднее значение субиндекса не изменилось. Самый заметный рост произошел по следующим направлениям: инновации для городской среды (на 60%), туризм и сервис (на 52%) и городское управление (на 40%).

Первый рейтинг по индексу цифровизации городского хозяйства "IQ городов" Минстрой России представил в марте 2020 года. Он рассчитывается для 203 городов, которые участвуют в ведомственном проекте Минстроя "Умный город". Индекс содержит 47 показателей и рассчитывается по десяти направлениям: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи. Максимально возможное количество баллов - 120.