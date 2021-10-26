В Молдавии раскритиковали решение властей закупать газ в обход "Газпрома"

"Газ, который правительство приобрело у Польши, намного дороже чем у "Газпрома", так как поляки сами покупают российский газ. На бирже в Европе он стоит более $1 тыс. за тысячу кубометров, и никто не будет продавать себе в убыток", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС Муравский, который в конце девяностых годов вел с российской компанией переговоры о поставках газа и погашении долга Молдавии. Он отметил, что хотя премьер Наталья Гаврилица объявила цену на закупку газа из Польши коммерческой тайной, она вынуждена была признать, что он стоит не меньше $1 тыс.

"Я полагаю, что с учетом транспортировки через Украину и других расходов он обойдется нам не менее чем в $1,2 тыс., что вдвое больше, чем у "Газпрома", - отметил Муравский. Он также считает, что закупка 1 млн кубометров польского газа ничтожно мала для Молдавии, которая потребляет около 3 млрд кубометров в год. "Этого газа не хватит даже на день, разве что использовать его для заправки зажигалок", - подчеркнул бывший вице-премьер.

С критикой действий кабинета выступил и эксперт в области экономики кишиневского Института IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ, который написал в соцсетях, что не понимает, как можно разговаривать с "Газпромом" о скидке на газ и закупать его у Польши по высокой цене. "Это приобретение создаст нам только проблемы. Как договариваться с русскими о низкой цене, если платишь больше полякам. Странная стратегия", - написал он в Facebook.

Тревога на пороге зимы

На этой неделе температура в Молдавии начала опускаться по ночам ниже нуля, жители многоэтажных домов ждут заморозков со страхом - из-за режима экономии тепло во многие из них не подали, та же ситуация со школами и другими общественными учреждениями. Власти перевели энергетику на мазут из госрезерва, потребителей призвали к жесткой экономии. Вместе с тем, правительство в условиях ЧП обязало поставщиков онлайн-услуг и информации по требованию спецслужб удалять ложные сообщения, несущие угрозу национальной безопасности. Списки тех, кто будет распространять подобные сведения, будут публиковать.

Газовые переговоры с Кишиневом

Переговоры Молдавии по долгосрочному контракту с "Газпромом" на прошлой неделе завершились безрезультатно. Российский газовый холдинг просит Молдавию погасить задолженность в размере $709 млн. Кишиневу предлагают варианты отсрочки уплаты долга, "Газпром" также готов предоставить 25% скидку на газ, однако Молдавия пока не готова этим воспользоваться.

На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. В настоящее время Кишинев добивается снижения стоимости газа до $200-$300 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем $148. "Газпром" заявил о готовности продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года.