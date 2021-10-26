На Украине 27 октября планируют распределить доступ к импорту электроэнергии из России

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Аукцион за право доступа к межгосударственным линиям электропередачи на ноябрь, что предусматривает возможность импорта электроэнергии из Белоруссии и России, пройдет на Украине 27 октября. Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании "Укрэнерго".

"Аукционный комитет сообщает, что месячный аукцион на ноябрь 2021 года состоится 27 октября по резервной процедуре", - говорится в сообщении. В частности, на ноябрь выставят межгосударственные мощности ЛЭП, которые позволяют импортировать до 2 200 МВт электроэнергии из России, 900 МВт - из Белоруссии, а также еще 10 МВт из Белоруссии - по линиям 0,4 - 110 кВ.

В настоящее время на Украине действует запрет регулятора на импорт электроэнергии из Белоруссии и России, но он истекает 1 ноября. Ранее "Укрэнерго" уже пыталась провести аналогичный аукцион, но он оказался заблокирован по решению суда. Истцом тогда выступила компания "ДТЭК Западэнерго", которая входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина возобновила поставки электроэнергии из России. В апреле 2020 года регулятор в сфере энергетики запретил такой импорт до конца года. 29 сентября 2021 года Национальная комиссия Украины по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг продлила запрет до 1 ноября.

Глава Министерства энергетики России Николай Шульгинов на совещании президента РФ с членами правительства сообщал, что страна может нарастить экспортные поставки электроэнергии в Казахстан, а также возобновить экспорт на Украину в случае снятия соответствующих ограничений.