В России предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за "иранскую тонировку"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Национальный автомобильный союз (НАС) предложил инициативу по введению штрафов до 15 тыс. рублей за использование "иранской тонировки" - съемных шторок на стеклах автомобилей, имитирующих тонировку. Инициатива направлена в МВД, сообщил ТАСС вице-президент НАС Антон Шапарин.

"Количество людей, которые явно грубо, показательно нарушают действующие правила, растет с каждым годом, появляются новые изделия. Если раньше вешали такие гардины из ткани, которые напоминали домашние шторы, то сейчас появились некие иранские занавески - это выдвижная пленка, которую можно увидеть практически на каждой газели даже в Москве", - сказал он.

"Понятно совершенно, что сотрудники госавтоинспекции с этим ничего не делают, потому что такие машины множатся как грибы после дождя", - отметил Шапарин.

По мнению НАС, в данной ситуации необходимо усилить стимулирующие меры, увеличить размер штрафа до 15 тыс. рублей и скорректировать формулировки названий тонировки, чтобы полностью исключить возможность использования подобных устройств.

"Здесь необходимо действовать еще и потому, что это влияет на безопасность дорожного движения, влияет крайне негативно - резко снижает видимость на дороге у водителя, резко снижает его способность адекватно воспринимать вызовы, в том числе, например, замечать электросамокатчиков, пешеходов и т. д., особенно в темное время суток", - добавил Шапарин.

Он также отметил, что еще одной серьезной проблемой в использовании таких шторок является угроза преступности и терроризма.