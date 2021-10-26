Капитализация "Роснефти" впервые превысила 7 трлн рублей

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Стоимость акций "Роснефти" во вторник достигала 665,7 рубля за штуку, обеспечив компании рекордную капитализацию на уровне выше 7 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

В первой половине торгов на Московской бирже акции "Роснефти" выросли почти на 1,5%, достигнув исторического максимума в 665,7 рубля за штуку, что обеспечило компании капитализацию на уровне выше 7 трлн рублей. На Лондонской бирже бумаги компании выросли до $9,46 за GDR впервые с 2011 года, что соответствует капитализации выше $100 млрд.

Акции "Роснефти" растут быстрее других отраслевых эмитентов. С начала пандемии, то есть с марта 2020 года, цена акций "Роснефти" выросла более чем в 2,8 раза, с начала 2021 года - на 50%. При этом индекс компаний ТЭК на Московской бирже прибавил с начала года 33,6%. Среди иностранных компаний "Роснефть" по капитализации обгоняет таких мировых мейджоров, как Equinor ($91,5 млрд долларов) и британскую ВР ($98,3 млрд).

По оценке экспертов "БКС мир инвестиций", долгосрочным драйвером для акций "Роснефти" является проект "Восток ойл", который еще только начинает закладываться в стоимость компании. В частности, ресурсная база проекта составляет 6,2 млрд тонн высококачественной, низкосернистой нефти с минимальным углеродным следом, что особенно важно в условиях роста актуальности ESG-повестки. По прогнозам "БКС мир инвестиций", потенциал роста акций "Роснефти" - до 750 рублей за бумагу.

О том, что "Восток ойл" играет значительную роль в переоценке стоимости "Роснефти", говорили и иностранные инвестбанки. Так, Bank of America оценивает, что при благоприятной рыночной конъюнктуре стоимость проекта может превысить $100-120 млрд, а сам он станет "локомотивом развития" компании. А Goldman Sachs ранее окрестил проект "магнитом для инвесторов".

В начале октября "Роснефть" и консорциум компаний во главе с Vitol S.A. закрыли сделку по продаже 5% уставного капитала ООО "Восток ойл". При этом еще в конце 2020 года к проекту присоединился другой крупный международный трейдер - швейцарская Trafigura, которая приобрела 10% в "Восток ойле".

Благоприятная конъюнктура

Аналитики Bank of America отмечают способность "Роснефти" быстро наращивать объемы добычи на фоне ожиданий высоких цен на нефть и общего дефицита инвестиций в нефтяной отрасли.

Еще одним фактором инвестиционной привлекательности "Роснефти" эксперты называют высокую дивидендную доходность. По итогам I полугодия 2021 года "Роснефть" выплатит промежуточные дивиденды в размере 18,03 рубля на акцию, или суммарно 191 млрд рублей. По итогам всего 2021 года аналитики банка JP Morgan ожидают дивидендную доходность "Роснефти" на уровне 9-12%.

При этом полностью потенциал роста компании еще не раскрыт. Так, в начале сентября инвестиционный банк JP Morgan повысил целевую цену по акциям компании на 14%, до $10 за GDR (равен одной акции). В этом же диапазоне компанию оценивают Morgan Stanley ($10,5 за GDR) и Goldman Sachs ($10 за GDR).

О "Восток ойл"

"Роснефть" приступила к реализации проекта "Восток ойл" на севере Красноярского края в 2020 году. Проект "Восток ойл" включает в себя 52 лицензионных участка, в границах которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые, уникальные по запасам перспективные месторождения: Пайяхское и Западно-Иркинское. Добыча углеводородов на проекте "Восток ойл" может начаться в 2024 г. и может быть доведена до 100 млн тонн в год уже в начале следующего десятилетия.