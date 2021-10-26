Патриарх Кирилл призвал положить конец беспределу микрофинансовых организаций

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что микрофинансовые организации "грабят доверчивых людей" и призвал положить конец "этому беспределу". Об этом он заявил в интервью журналу Forbes France.

"Взимание банковского процента, конечно, не имеет столь негативных социальных последствий, как средневековое ростовщичество времен Фомы Аквинского (живший в средневековой Европе католический богослов, осуждавший ростовщичество - прим. ТАСС). Но и сейчас нам пришлось столкнуться в России и в других странах канонической территории нашей церкви с деятельностью микрофинансовых организаций, которые попросту грабят доверчивых людей. Церковь призывает положить конец этому беспределу, защитить людей от произвола так называемых коллекторских агентств", - сказал предстоятель Русской православной церкви.

Он также осудил олигархов, задумывающихся исключительно о материальном достатке, вне зависимости от страны его проживания. "Олигарх, не задумывающийся ни о чем, кроме своего кошелька, одинаково отвратителен, где бы он ни жил: в России, Германии или Франции. Русская церковь несет свое служение во многих странах мира - как на пространстве СНГ, так и далеко за его пределами, - и наша паства сталкивается там с похожими вызовами, вызванными изменениями в национальных экономиках", - добавил патриарх.

Интервью главы Русской православной церкви изданию Forbes France также опубликовано на официальном сайте Московского патриархата.