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Трутнев: экономический рост регионов ДФО невозможен без снижения давления на бизнес

Наиболее сильное давление на бизнес на Дальнем Востоке фиксируется в Приморском, Камчатском краях и Республике Бурятия

ТАСС, 26 октября. Давление контрольно-надзорных органов на бизнес, в том числе проведение необоснованных проверок, сдерживают экономический рост в регионах РФ, в том числе и в регионах Дальнего Востока. Об этом сообщил журналистам после заседания совета Дальневосточного федерального округа (ДФО) вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

"По целому ряду регионов Дальнего Востока количество проверок, давление на бизнес, скорее, возросло, чем уменьшилось. Надо нам еще вместе поработать. <…> Уверен в том, что давление контрольно-надзорной деятельности на экономику должно быть ниже. Других шансов на то, чтобы экономика развивалась более быстрыми темпами - это необходимо для всей нашей страны, для Дальнего Востока, - их просто не существует", - сказал он.

По словам Трутнева, в числе мер, которые могут помочь снизить давление на бизнес, в ходе совещания обсуждались введение ответственности руководителей надзорных органов за проведение избыточного числа проверок и пересмотр системы оценки эффективности контрольно-надзорных органов в целом. "Если в задачах, [стоящих перед контроль-надзорными органами], прежде всего, написано "проверять", "изымать" - они будут это делать, а не ориентироваться на результаты для экономического развития", - добавил вице-премьер.

На заседании совета ДФО во вторник Трутнев отметил, что наиболее сильное давление на бизнес на Дальнем Востоке фиксируется в Приморском, Камчатском краях и Республике Бурятия, и поручил главам регионов и главным федеральным инспекторам обратить внимание на эту проблему.

Ранее вице-премьер сообщал, что надзорные органы в Дальневосточном федеральном округе за 2020 год и начало 2021 года провели более 400 тыс. проверок бизнеса, и только 4% из них были плановыми. При этом внеплановые проверки зачастую проходят по обращениям конкурирующих фирм или самих проверяющих органов.

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