Экспорт говядины из России в 2021 году вырос в 2,2 раза

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Экспорт говядины из России с начала 2021 года вырос в 2,2 раза, свинины - на 19%, конины - в 24 раза. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"По данным информационной системы Россельхознадзора "Аргус", с начала 2021 года из России за рубеж, по данным на 17 октября, отправлено 23,7 тыс. тонн говядины - в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда этот показатель составлял 10,6 тыс. тонн)", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, основным покупателем этого вида мяса является Китай, куда поставлено 15,2 тыс. тонн продукции, что почти в 3 раза больше по сравнению с периодом с 1 января по 17 октября 2020 года. В числе главных импортеров российской говядины в 2021 году является также Казахстан, закупивший 1,77 тыс. тонн продукции (рост в 2,2 раза). Первую тройку стран, в которые Россия поставляет наибольшие объемы говядины, замыкает Саудовская Аравия, экспорт в которую с начала года составил 1,51 тыс. тонн, объемы отправок увеличились на 34% за год (с 1 января по 17 октября 2020 года в Саудовскую Аравию поставлено 1,13 тыс. тонн).

Россельхознадзор зафиксировал и рост экспорта свинины. С 1 января по 17 октября этого года поставки указанной продукции за рубеж составили 102,8 тыс. тонн. За год поставки увеличились на 19% (с 1 января по 17 октября 2020 года было поставлено 86,1 тыс. тонн). Главным импортером свинины является Вьетнам, куда отправлено 48,5 тыс. тонн мяса, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2020 года (тогда этот показатель составлял 34,7 тыс. тонн).

При этом ввоз свинины из-за рубежа в Россию с начала года снижается и на 17 октября составил 4 тыс. тонн, что на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда Россия импортировала 4,8 тыс. тонн), отметили в Россельхознадзоре.

По данным ведомства, растут также экспортные поставки конины. С 1 января по 17 октября 2021 года отправки за рубеж этого вида мяса увеличились в 24 раза - до 1,07 тыс. тонн (за аналогичный период прошлого года экспорт составил 43 тонны). Главный покупатель конины - Казахстан, туда отправлено 1,01 тыс. тонн продукции, что в 72 раза больше по сравнению с объемами поставок с 1 января по 17 октября 2020 года (тогда было отправлено всего 14 тонн). Еще одним импортером конины является Украина, в которую отгружено всего 55 тонн мяса (за аналогичный период прошлого года - 29 тонн).