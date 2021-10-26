Украина выделит на модернизацию своей ГТС более $220 млн до конца года

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Украина согласовала десятилетний план развития своей газотранспортной системы (ГТС) на сумму $1,5 млрд , а до конца года выделит порядка 6 млрд гривен (около $227 млн) на ее модернизацию. Об этом заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Согласован регулятором 10-летний план развития ГТС, предусматривающий инвестиции в капитальное строительство. Около $1,5 млрд. Основное направление этих инвестиций - это строительство и капитальный ремонт десяти компрессорных станций, которые будут использовать для собственных нужд. Эти станции частично используют для транзита, но в основном это для наших собственных нужд", - сказал он в опубликованном во вторник интервью "Телевизионной службе новостей" украинского телеканала "1+1".

По словам Макогона, в украинскую систему вкладывают очень большие средства, только до конца этого года около 6 млрд гривен планируется инвестировать в ремонт, техническое обслуживание, диагностику и капитальные инвестиции. Глава компании сообщил, что в следующем году планируется завершение строительства компрессорной станции "Яготин", а еще восемь станций будут построены в 2025 - 2026 годах, заверил он. Он также назвал не соответствующими действительности заявления о ненадежности украинской ГТС.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что увеличивать транзит через украинскую ГТС опасно, так как ее износ составляет более 80%. Российский лидер 21 октября также заявил, что поставки по газопроводу "Северный поток - 2" почти в шесть раз экологичнее, чем при транзите через Украину.