Абрамченко поручила проработать требования для организации "рыбных бирж"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу проработать требования к площадкам для организации "рыбных бирж". Об этом говорится в протоколе заседания комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, которая прошла под председательством Абрамченко, сообщила пресс-служба вице-премьера.

"Минсельхозу России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, рыбохозяйственными организациями и ассоциациями при подготовке проекта федерального закона дополнительно проработать: требования к площадкам для проведения аукционных и биржевых торгов, не допуская введения дискриминационных критериев, в соответствии с которыми их проведение может быть ограничено одной площадкой; перечень видов водных биологических ресурсов и рыбной продукции, подлежащих в обязательном порядке продаже посредством аукционов и биржевых торгов", - отмечается в документах, посвященных реализации рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов на "рыбных биржах".

Поручение необходимо исполнить в срок до 12 ноября 2021 года.

Кроме того, Минприроды России, Росприроднадзору, Минсельхозу России и Росрыболовству поручено организовать внесение изменений в нормативные правовые акты с целью снижения административных барьеров для рыбоводных хозяйств, осуществляющих искусственное воспроизводство видов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

Срок исполнения поручения - 15 февраля 2022 года.