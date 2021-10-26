Ставрополье планирует удвоить урожай картофеля в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют вдвое увеличить урожай картофеля в регионе в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил во вторник губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями региона.

"Картофель вырос [в цене], единственная прямая корреляция, которую я вижу, это неурожай. Уже видим, что картофель по объемам на 10% будет недобран. Мы в Ставропольском крае планируем в два раза увеличить производство картофеля на будущий год, это точно. Свою программу создаем по овощам, которая на 100% позволит нам полностью обеспечивать себя", - сказал он.

По данным краевого Минсельхоза, на Ставрополье в 2021 году уборка картофеля ведется на площади 6 тыс. га, что на 15% выше уровня прошлого года. В регионе планируют собрать порядка 138 тыс. тонн картофеля, урожайность в настоящий момент составляет 263 центнера с гектара, что на 5% выше уровня прошлого года.

Ранее и. о. первого зампреда правительства Ставрополья Владимир Ситников сообщал, что в регионе отмечен рост цен на овощи, цена на картофель "практически увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом". Анализ показал, что на цену повлияло превышение спроса над предложением - из-за непогоды во многих регионах России была приостановлена уборочная кампания. В результате власти края приняли решение о создании программы по увеличению объема производства овощей. Предложения должны быть сформированы до конца октября 2021 года.