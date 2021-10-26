LOT потребовала более $250 млн от Boeing из-за неполадок в лайнерах 737 MAX

ВАРШАВА, 26 октября. /ТАСС/. Польская авиакомпания LOT подала иск против американской компании Boeing и требует компенсацию из-за ситуации, спровоцированной неполадками в самолетах Boeing 737 MAX ("Боинг-737 макс"). Об этом сообщило во вторник Polska Agencja Prasowa со ссылкой на источники.

По его информации, LOT подала иск против Boeing в Сиэтле (штат Вашингтон). Перевозчик требует компенсации в размере не менее 1 млрд злотых ($250 млн).

Польша заказала 15 Boeing 737 MAX на общую сумму $1,8 млрд. Первые самолеты республика получила в декабре 2017 года. После выявленных в 2019 году неполадок Польша приостановила полеты на этих лайнерах, возобновив их только в марте текущего года. Как информировала авиакомпания, за два года она понесла значительные потери, так как не получила 10 из 15 заказанных машин и была вынуждена замещать находившиеся в ее распоряжении пять лайнеров Boeing 737 MAX другими самолетами, которые пришлось взять в аренду.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была прервана после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство корпорации Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.