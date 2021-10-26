Выручка Alphabet в минувшем квартале увеличилась на 41%

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Выручка американской корпорации Alphabet, которой принадлежит компания Google, в третьем квартале выросла на 41% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года. Об этом говорится в опубликованной во вторник финансовой отчетности компании.

По итогам трехмесячного периода, завершившегося 30 сентября, выручка Alphabet превысила $65,1 млрд, а чистая прибыль - $18,9 млрд. Как сообщает телеканал CNBC, результаты деятельности компании превзошли ожидания аналитиков.

Как отметил директор Google и Alphabet Сундар Пичаи, "квартальные результаты демонстрируют то, как инвестиции помогают в создании все более полезных продуктов как для клиентов компании, так и для партнеров". "По мере цифровой трансформации и перехода к гибридным методам работы [разработанные в Alphabet] облачные сервисы помогают организациям поддерживать сотрудничество, не снижая требований к безопасности", - отметил он.