На Восточноазиатском саммите обсудят вопросы экономики, восстановления после пандемии

СИНГАПУР, 27 октября. /ТАСС/. Основные направления экономического сотрудничества и восстановление после пандемии коронавируса обсудят участники открывающегося в среду Восточноазиатского саммита под председательством Брунея. Второй год подряд из-за пандемии дискуссии лидеров Восточноазиатского сообщества (ВАС) пройдут в режиме видеоконференции.

"Главной темой встреч, проходящих под лозунгом "Мы заботимся, мы готовимся, мы процветаем", станет обсуждение устойчивости [на пути] к региональному восстановлению после пандемии коронавируса", - указали в МИД Брунея, который завершает председательство в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Кроме того, "стороны обсудят использование новых возможностей для всеобщего процветания, поддержание сотрудничества для достижения долгосрочных целей в регионе", отметили в ведомстве.

Участие президента РФ

Президент России Владимир Путин выступит на Восточноазиатском саммите по видеосвязи, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос ТАСС, какие темы планирует поднять Путин, представитель Кремля отметил, что "это экономическое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона, пандемия, работа с последствиями пандемии, развитие экономического взаимодействия, туристических и иных связей в регионе".

В пресс-службе Кремля добавили, что на саммите "будут обсуждены вопросы экономического восстановления Азиатско-Тихоокеанского региона и преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции, особое внимание предполагается уделить перспективам взаимодействия в таких областях, как торговля и инвестиции, здравоохранение, туризм".

14 декабря 2005 года Путин выступал на учредительном саммите Восточноазиатского сообщества, он также участвовал в саммите ВАС, который проходил в Сингапуре в 2018 году. На нескольких саммитах ВАС Россию представлял Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост премьер-министра.

На предыдущем Восточноазиатском саммите в ноябре 2020 года Путин выступил по видеосвязи. Он отметил, что этот форум утвердился в качестве авторитетной площадки для обсуждения насущных тем, затрагивающих весь Азиатско-Тихоокеанский регион, и для совместного поиска решений наиболее острых международных проблем. По словам Путина, Россия последовательно выступает за формирование атмосферы конструктивного сотрудничества между странами. "Будущее нашего Азиатско-Тихоокеанского региона зависит от того, насколько мы сможем сплотиться перед лицом возникающих вызовов и угроз, продемонстрировать политическую волю к сотрудничеству в интересах всеобщего и устойчивого развития", - заявил российский лидер на прошлогоднем онлайн-саммите ВАС.

Возвращение США

Участие в саммите в этом году примет и президент США Джо Байден. Последний раз Соединенные Штаты были представлены главой государства на мероприятиях по линии АСЕАН в Маниле в 2017 году, после чего бывшая администрация Дональда Трампа понизила уровень участия в региональных мероприятиях в Юго-Восточной Азии.

Представители Белого дома ранее отметили, что Байден намерен подтвердить неизменность позиции о центральной роли АСЕАН в региональных делах, а также обсудить новые инициативы по укреплению стратегического партнерства с блоком.

О саммите

Восточноазиатский саммит был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации.

В этом форуме принимают участие страны АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также их партнеры по диалогу - Россия, Австралия, Великобритания, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония.