На базе новейшего робота "Маркер" могут создать спасательную машину

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Новейший российский робот "Маркер" может научиться спасать раненых на поле боя. Об этом ТАСС рассказал заместитель начальника отделения по программным комплексам ГосНИИАС доцент кафедры 806 "Вычислительная математика и программирование" МАИ Борис Вишняков.

"Роботизированный комплекс "Маркер" может быть использован в качестве спасательного робота для поиска и эвакуации раненых на поле боя", - сообщил он.

По его словам, для поиска раненых роботизированная платформа сможет выпускать базирующиеся на ней летающие беспилотники.

Ранее Вишняков сообщал ТАСС, что решения, которые использовались при разработке этого робота, могут применяться для создания отечественных беспилотных грузовиков.

Экспериментальная робототехническая платформа "Маркер" разработана в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника", стартовавшего в 2018 году. Цель проекта - создание и проведение полномасштабной отработки технологий и базовых элементов наземной робототехники.