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ЦБ Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума почти за пять месяцев

Он составил 6,3856 юаня за доллар

ПЕКИН, 27 октября. /ТАСС/. Народный банк Китая (центробанк) в среду укрепил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 34 базисных пункта, до 6,3856 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение с 3 июня текущего года.

Укрепление курса китайской валюты по отношению к доллару длится третий рабочий день подряд.

В 2020 году на фоне пандемии курс юаня на протяжении нескольких месяцев снижался к доллару. 29 мая 2020 года регулятор понизил курс национальной валюты до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 юаня за доллар. Однако после этого юань начал постепенно укрепляться по отношению к американской валюте.

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Китай
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