"Евраз" инвестирует в развитие Шерегешского рудника в Кузбассе 4,5 млрд рублей

Кемерово, 27 октября. /ТАСС/. Инвестиционный проект стоимостью порядка 4,5 млрд рублей будет реализован на Шерегешском руднике (входит в состав горнорудного филиала "Евраз ЗСМК") в Таштагольском районе Кузбасса, чтобы восполнить выбывающие запасы руды и сохранить объемы добычи минимум до 2032 года. Об этом сообщает в среду пресс-служба "Евраза".

"В первую очередь проект направлен на достижение стратегической цели - обеспечение металлургических площадок дивизиона "Сибирь" собственным железорудным сырьем на 80%. В перспективе мы также рассматриваем разработку запасов, оставленных в целиках. Есть технологии, позволяющие их отрабатывать. Таким образом мы сможем продлить работу шахты еще на несколько лет сверх реализации данного проекта", - приводятся в сообщении слова директора филиала-сегмента "Горнорудные активы" "Евраз ЗСМК" Владимира Мельниченко.

По данным компании, на сегодня годовой объем добычи на Шерегешском руднике составляет до 4,8 млн тонн сырой руды. Для отработки запасов на рудной шахте построят новый нижний горизонт, к вскрытию планируется подготовить порядка 37,8 млн тонн руды. Добычу планируется вести с помощью самоходных самосвалов, которые будут доставлять добытое ископаемое. Планируется, что добыча залегающей на нижнем горизонте руды начнется уже в 2023 году, полностью строительство завершат в 2024 году, что позволит приступить к более активной отработке запасов.

"Евраз ЗСМК" входит в тридцатку крупнейших сталелитейных заводов мира по объему производства и в пятерку мировых лидеров по производству железнодорожных рельсов. Большую часть железорудного сырья для ЗСМК производят предприятия его горнорудного филиала, в состав которого входит и Шерегешский рудник.