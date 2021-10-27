В Москве реорганизуют участок бывшей промзоны "Красный строитель"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение реорганизовать участок бывшей промзоны "Красный строитель". Работы будут проведены по программе "Индустриальные кварталы", сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Проект решения о комплексном развитии части территории бывшей промзоны площадью 35 га был одобрен на заседании градостроительно-земельной комиссии города Москвы", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, площадь территории бывшей промзоны "Красный строитель", подлежащей комплексному развитию, составляет почти 35 га. "В будущем здесь появятся детские сады, школы, поликлиники, а также производственные объекты, в которых будет создано 4,6 тыс. новых рабочих мест", - сказал Ефимов.

Он отметил, что в реорганизацию территории инвестор вложит почти 100 млрд рублей, а ежегодные поступления в бюджет города превысят семь миллиардов рублей. В бывшей промзоне на юге Москвы планируется возвести более 400 тыс. кв. м недвижимости.

"Современные производства разместятся на площади почти 35 тыс. квадратных метров, - пояснил он. - Социальные и общественные объекты займут более 180 тыс. кв. м. Кроме того, инвестор возведет почти 190 тыс. кв. м жилья", - сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной Москвы Александр Прохоров.

Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит получить городу около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более 7 трлн рублей.