Чистая прибыль ВТБ по МСФО за девять месяцев выросла в четыре раза

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь - сентябрь 2021 года выросла в четыре раза, составив 257,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

За аналогичный период годом ранее чистая прибыль группы составила 59,1 млрд рублей.

По итогам третьего квартала 2021 года чистая прибыль ВТБ составила 87 млрд рублей против 17,2 млрд рублей за третий квартал 2020 года.

Активы группы с начала года выросли на 13,5%, до 20,6 трлн рублей. Кредитный портфель ВТБ за девять месяцев увеличился на 8,9%, до 14,3 трлн рублей. При этом портфель корпоративных кредитов за отчетный период вырос на 6%, до 9,9 трлн рублей, розничных кредитов - на 15,9%, до 4,5 трлн рублей. Средства клиентов на 1 октября достигли 15 трлн рублей, увеличившись с начала года на 17,9%. Средства юридических лиц достигли 9,2 трлн рублей, рост с начала года 29,1%. Средства физических лиц выросли с начала года на 4%, до 6 трлн рублей.

Траты на содержание персонала и административные расходы за девять месяцев достигли 205,9 млрд рублей, что на 7,2% выше показателя за тот же период годом ранее. Резервы группы за девять месяцем составили 78 млрд рублей.

Чистая прибыль по МСФО за 2021 год

ВТБ в 2021 году планирует получить чистую прибыль по МСФО выше ориентира, заложенного в стратегии группы на 2022 год, сообщил член правления банка Дмитрий Пьянов. Согласно стратегии группы, в 2022 году чистая прибыль ВТБ составит 310 млрд рублей.

"Сильные результаты девяти месяцев дают нам основания пересмотреть прогнозы и во второй раз за год повысить ориентир по чистой прибыли. Мы ожидаем, что уже в текущем году мы сможем превысить ориентир, предусмотренный стратегией на 2022 год, и обеспечить исключительно привлекательный уровень дивидендной доходности по итогам года", - сказал Пьянов.

Также в ходе пресс-брифинга топ-менеджер сообщил, что в следующем году группа может досрочно выполнить цель по прибыли на 2022 год.