Турпоток в Чувашию к 2030 году может вырасти в четыре раза

ТАСС, 27 октября. Власти Чувашии рассчитывают увеличить туристический поток в регион к 2030 году в четыре раза и достичь показателя в 1 млн туристов в год. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

"Туристский поток в республику может возрасти в четыре раза, до миллиона человек к 2030 году. Уже в 2022 году этот показатель может составить до 350 тысяч человек", - отмечается в сообщении.

По мнению главы Чувашии Олега Николаева, достичь этой цели поможет проект "Рунический путь", который он ранее представил вице-премьеру правительства России Дмитрию Чернышенко на фронтальной стратегии развития региона. Глава республики пояснил, что речь идет о создании центра межрегионального брендового маршрута, соответствующего требованиям для включения в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Он также добавил, что реализация проекта планируется до 2030 года при участии Ростуризма и корпорации "Туризм.рф". Его стоимость оценивается на уровне 6,98 млрд рублей, в том числе 4,24 млрд рублей - внебюджетные инвестиции.

"Предлагается объединить 12 субъектов России - Карелию, Коми, Чувашию, Марий Эл, Мордовию, Пермский край, Ульяновскую область, Хакасию, Республику Алтай, Тыву, Бурятию, Якутию - в единый большой маршрут. В этих регионах сохранились культурные артефакты, связанные с рунами, археологические памятники", - приводятся слова Николаева в сообщении.

К 2022 году планируется подготовить мастер-план комплексного проекта развития территории брендового маршрута, построить глемпинги, стоянки и санитарные зоны с модульными объектами по всей линии маршрута. До 2024 года планируется отработать технологии проектирования, брендирования и продвижения туристско-экскурсионных программ. Под эти цели предполагается задействовать 11 площадок, в числе которых этнопарки, туристко-информационные центры, объекты показа с дополненной реальностью.