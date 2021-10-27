"Магнит", "Дикси" и "Мегамарт" по предписанию ФАС продают некоторые товары без наценки

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Ретейлеры "Магнит", "Дикси" и "Мегамарт" продают ряд социально значимых товаров с нулевой торговой наценкой, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).

"В магазинах "Магнит", "Дикси" и "Мегамарт" ряд социально значимых товаров продается с нулевыми торговыми наценками", - говорится в сообщении.

Это стало возможным благодаря предписанию службы, которое было выдано при согласовании сделки между торговыми сетями. В июле 2021 года ФАС России удовлетворила ходатайство АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") о приобретении торговой сети "Дикси" и магазинов "Мегамарт" при условии полного исполнения предписания ведомства, предусматривающего ряд строгих ограничений и требований.

В том числе, в соответствии с предписанием, АО "Тандер" должно исполнять взятые на себя дополнительные обязательства по установлению нулевых торговых наценок на отдельные позиции таких социально значимых товаров, как молоко, хлеб и мясо кур.

Компания обязана ежеквартально отчитываться о выполнении требований ведомства, отмечается в материале.

ФАС России продолжит контролировать исполнение торговыми сетями всех пунктов предписания, заключили в ведомстве.