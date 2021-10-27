БМ-банк начал процедуру присоединения Запсибкомбанка и УК "Динамо"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. БМ-банк ("дочка" ВТБ) начал процедуру присоединения еще одного дочернего банка ВТБ - Запсибкомбанка, а также управляющей компании "Динамо". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

"Акционерное общество "БМ-Банк" сообщает о начале процедуры реорганизации АО "БМ-Банк" в форме присоединения к нему публичного акционерного общества "Западно-Сибирский коммерческий банк" и акционерного общества "Управляющая компания "Динамо", - отмечается в сообщении.

Решения о реорганизации были приняты внеочередным общим собранием акционеров БМ-банка, а также внеочередным общим собранием акционеров Запсибкомбанка и единственным акционером УК "Динамо" 25 октября 2021 года.

УК "Динамо" - управляющая компания, которая реализует проект развития стадиона "ВТБ Арена" и прилегающих территорий. "ВТБ Арена парк" является совместным проектом ВТБ и ОГО ВФСО "Динамо". Летом 2020 года сообщалось, что ВТБ увеличил свою долю участия в УК "Динамо" до 92,3%, выкупив еще 17,3% акций.

В январе 2019 года ВТБ закрыл сделку по покупке 71,8% акций Запсибкомбанка. Начать присоединение Запсибкомбанка к БМ-банку ВТБ планировал в этом году.