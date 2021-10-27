Эксперт заявил, что Кишинев неумело ведет переговоры с "Газпромом"

КИШИНЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Правительство Молдавии в переговорах по заключению газовых контрактов ведет себя непоследовательно и неумело. Такое мнение высказал в среду в эфире молдавского телеканала N4 молдавский экономический эксперт Виорел Гырбу, комментируя решение правительства покупать газ у Польши и Нидерландов по более высокой цене, чем у российской компании "Газпром".

"Они ведут неумелые переговоры с Россией с основным аргументом, что мы бедны, поэтому пусть продают нам газ на пределе нашей покупательной способности. Параллельно совершаем очень дорогие покупки, даже роскошные", - сказал Гырбу, приведя в пример признание премьера Натальи Гаврилицы, что 1 млн кубометров газа у Польши приобретен по цене $1 тыс. за 1 тыс. кубометров, что вдвое дороже, чем предлагает российская компания.

Гырбу считает, что проблемы Молдавии на переговорах с "Газпромом" связаны с политикой. "Я опасаюсь, что мы вовлечены в более сложную игру, которую мы не контролируем, и что нами руководят различные политические течения, которые проходят через регион. Мы позволяем себе участвовать в геополитических играх, и это риск", - пояснил Гырбу.

Непростые переговоры

Переговоры по долгосрочному контракту с "Газпромом", которые провели на прошлой неделе в Москве вице-премьеры Молдавии Андрей Спыну и Владислав Кульминский, завершились безрезультатно. Сегодня они будут продолжены. В Санкт-Петербург снова отправился Спыну, который планирует встретиться там с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Российский газовый холдинг просит Молдавию погасить задолженность в размере $709 млн. Кишиневу предлагают варианты отсрочки уплаты долга, "Газпром" также готов предоставить 25-процентную скидку на газ, однако Молдавия пока не готова этим воспользоваться.

На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. Сейчас Кишинев добивается снижения стоимости газа в среднем до $200-300 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем $148. "Газпром" заявил о готовности продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года.

В настоящее время часть предприятий Молдавии переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.