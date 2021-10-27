Эксперты сообщили, что более 3 тыс. площадок интернет-торговли попали под атаку мошенников

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Эксперты обнаружили 3 221 потенциально вредоносных сайтов, подделывающихся под онлайн-магазины. Об этом сообщила компания по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

"Впервые схему с подобным шаблоном мы обнаружили еще год назад. Сейчас же мы нашли более 3 тыс. ресурсов, и это количество еще может вырасти", - отмечает директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин.

Схема мошенничества, по данным экспертов, заключается в том, что посетителям на сайте предлагают выбрать подарочную коробку с призом, на следующей странице поздравляют с выигрышем смартфона и обещают прислать подарок в течение пяти-семи дней. Для получения приза требуется сделать рассылку через WhatsApp информации о розыгрыше нескольким друзьям. Как отмечается, по итогам "завершения регистрации" посетитель сайта перенаправляется на различные потенциально вредоносные ресурсы.

Предположительно подделки под онлайн-магазины связаны с приближающимся локдауном. Эксперты отмечают, что в прошлом году его введение создало для интернет-торговли большой поток входящих заказов.

Специалисты компании советуют посетителям интернет-ресурсов проверять информацию о розыгрышах на официальных сайтах организаторов.

Кроме того, Волошин рекомендует проинформировать об обмане компанию, чье имя недобросовестно используется, если не было найдено подтверждение на официальном ресурсе. Он также обратил внимание, что многие корпорации дорожат репутацией, поэтому реагируют на подобные случаи. Кроме того, по его словам, необходимо особенно осторожно относиться к ссылкам из контекстной рекламы, поскольку злоумышленники нередко покупают места для своих сайтов в верхних строчках поисковой выдачи.