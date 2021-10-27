Новый корпус инфекционной Боткинской больницы планируют создать в Петербурге по схеме ГЧП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Дополнительный корпус инфекционной Боткинской больницы в Санкт-Петербурге планируется построить в южной части города по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом сообщил в среду губернатор Александр Беглов, представляя проект бюджета Петербурга на 2022-2024 годы в законодательном собрании.

"Новую площадку инфекционной больницы имени Боткина планируем построить в южной части города по схеме государственно-частного партнерства", - сказал Беглов.

Боткинская больница, одна из старейших в Санкт-Петербурге, построена в 1882 году в центральной части города недалеко от Невского проспекта. В 2017 году на Пискаревском проспекте в Калининском районе в северной части Петербурга открылся новый комплекс инфекционной больницы на 600 человек, это позволило перевести часть мощностей больницы в современные помещения. Боткинская больница задействована для лечения пациентов с коронавирусом.

Беглов сообщил, что городской бюджет продолжает финансировать работы по увеличению коечного фонда для лечения коронавируса. До конца текущего года в Петербурге будет сдан новый корпус больницы Святого Георгия на 400 коек, затем будет введен новый стационар в городской больнице № 15 на Авангардной улице. Высокотехнологичный корпус-трансформер сможет принимать 550 больных в обычных условиях и 800 - в условиях эпидемии.

Губернатор добавил, что в рамках развития системы медицинских учреждений в Петербурге планируется реализовать на основе ГЧП проект создания перинатального центра в Калининском районе и консультационно-диагностического центра в Славянке на 110 тысяч посещений в год. По словам Беглова, в 2022 году бюджет Петербурга профинансирует ввод нового отделения экстренной помощи в НИИ имени Джанелидзе и здания онкологического научно-практического центра в поселке Песочный.