Атомный ледокол "Таймыр" готов к началу зимней ледовой проводки по Севморпути

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Атомный ледокол "Таймыр" (принадлежит предприятию Росатома - ФГУП "Атомфлот") в среду пересек границу пролива Карские Ворота, отделяющего Новую Землю от материка, и вошел в акваторию Северного морского пути (СМП) для работы по ледовой проводке судов. Об этом ТАСС сообщили в Атомфлоте.

Ледокол "Таймыр" отличается уменьшенной осадкой и предназначен для проводки судов в устья сибирских рек. Силовая установка судна построена на основе реактора КЛТ-40М. Установка развивает мощность в 50 тыс. л. с. и позволяет ледоколу идти через лед толщиной в два метра. При толщине льда в 1,77 м скорость ледокола составляет два узла. Ледокол может действовать при температурах до минус 50 градусов.

Ранее компания "Норникель" сообщила, что в этом году впервые регулярные поставки нефтепродуктов на полуостров Таймыр продолжатся в зимний период. Для поставки нефтепродуктов по СМП в зимний период будут использованы танкер ледокольного типа "Енисей" и сторонние суда с ледокольным сопровождением. Договор о ледокольном обеспечении между Росатомом и Норникелем был подписан в 2018 году, а в 2021 году было заключено соглашение о продлении договоренностей до 2030 года. Кроме того, Росатом обязался увеличить период оказания ледокольных услуг: ранее ледоколы типа Таймыр/Вайгач работали на СМП с января по май, по новому соглашению период их работы увеличивается - они будут работать с ноября по май.

Северный морской путь - главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5,6 тыс. км от пролива Карские Ворота до м. Дежнева.