МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия может занять до 20% мирового рынка органических дикоросов. Однако эксперты оценивают уровень освоения пищевых лесных ресурсов в настоящее время как крайне низкий. Об этом говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

"Россия может занять до 20% мирового рынка органических дикоросов. В России расположена примерно пятая часть площади всех лесов мира. Это определяет огромный потенциал развития заготовки пищевых ресурсов - дикорастущих ягод, орехов, плодов, грибов, березового сока и других. По оценкам, биологические запасы только самых распространенных из них превышают 13 млн тонн, из которых более 7 млн тонн могут быть заготовлены", - отмечается в сообщении.

По данным "Агроэкспорта", большая часть этих запасов является экологически чистой и отвечает текущим мировым трендам на потребление здоровых и органических продуктов. Однако, по мнению экспертов, уровень освоения пищевых ресурсов леса в настоящее время оценивается как крайне низкий. По оценке ассоциации "Дикоросы", которая приводится в сообщении, потенциал к увеличению заготовок дикоросов составляет до пяти раз к текущему уровню. "Много сырья заготавливается и потребляется непосредственно в районах сбора, но лишь около 20-30% от возможных объемов имеют товарное значение. Тем временем с учетом пищевых и лекарственных растений на 2-2,5 млн тонн сырья в год по стране можно выйти в ближайшие 10 лет", - рассказал председатель правления ассоциации Александр Деев.

Как отмечается в сообщении, в 2020 году Россия отправила на экспорт 24 тыс. тонн дикоросов стоимостью $69 млн. В январе - августе 2021 года экспорт составил 9 тыс. тонн на сумму $39 млн. Покупателями являются преимущественно европейские страны, среди которых Литва, Германия, Эстония, Чехия, Финляндия, Польша. Также среди значимых импортеров - Китай, который входит в топ-5 покупателей российских дикоросов.

С учетом биологических факторов и внешнего спроса объем поставок на зарубежные рынки мог бы быть многократно выше. По словам Деева, самый высокий спрос отмечается на кедровый орех, затем идут ягоды, травы, грибы. "Орех активно закупает Китай, Германия, Израиль. Даже Турция начинает интересоваться, в этом году впервые запрос получили на орех", - указал он.

Еще один пример - иван-чай (кипрей), который широко распространен на территории страны и из листьев которого столетиями изготавливают чайный напиток. "Кипрея в России фактически неограниченное количество: только в Вологодской области потенциальный объем его заготовки составляет половину всего российского рынка классического чая", - рассказал генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия, слова которого приводятся в сообщении.