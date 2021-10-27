Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО за девять месяцев выросла в 12 раз

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Новатэка", приходящаяся на акционеров компании, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января - сентября 2021 года составила 277,35 млрд рублей, что в 12 раз больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка "Новатэка" за отчетный период увеличилась на 60% - до 785,74 млрд рублей. Капитальные вложения снизились на 4% и составили 136,39 млрд рублей. Показатель EBITDA с учетом доли в этом показателе совместных предприятий вырос на 84%, до 488,87 млрд рублей.

Нормализованная прибыль "Новатэка", приходящаяся на акционеров, без учета эффекта от курсовых разниц и выбытия долей владения в дочерних обществах и совместных предприятиях за 9 месяцев выросла в 2,2 раза и достигла 269,67 млрд рублей, по итогам III квартала - рост в 2,9 раза, до 104,94 млрд рублей.