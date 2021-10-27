От банкротства до сделки с Tesla: через что сеть автопроката Hertz прошла в пандемию

По данным СМИ, это самая крупная в истории разовая покупка электромобилей: она должна принести Tesla $4,2 млрд. При этом если обычно прокаты автомобилей требуют от производителей скидок, то Hertz, судя по всему, платит по ценам, близким к прейскуранту, выяснили в Bloomberg. В итоге новые электромобили, которые Hertz получит в течение 14 месяцев, составят более 20% мирового парка компании. Кроме того, она планирует создать инфраструктуру для зарядки электромобилей в подразделениях по всему миру. Седаны Tesla Model 3 будут доступны в США и некоторых странах Европы уже с ноября этого года.

Таким образом Hertz демонстрирует восстановление после того, как больше года проходила через процедуру банкротства.

Банкротство не стало неожиданностью

Что положение Hertz оставляет желать лучшего, стало понятно еще по массовым увольнениям, начавшимся в марте 2020 года, — к концу мая без работы остались 20 тыс. человек. А это примерно половина всех работников компании на тот момент. В том же мае 2020 года Hertz подала так называемое заявление о защите от банкротства. Эта норма американского законодательства временно освобождает компанию от долговых обязательств и позволяет ей работать дальше, пока она разрабатывает план, как рассчитаться с кредиторами, и перестраивает бизнес. При этом процедура банкротства коснулась только домашних рынков Hertz — США и Канады. Кстати, в 2017 году после банкротства работавшей по франшизе Hertz компании та ушла с российского рынка. Не выдержала конкуренции с быстро развивающимися сервисами каршеринга и такси.

Причиной же провала в 2020 году сама Hertz закономерно назвала пандемию, когда повсеместные локдауны привели к резкому снижению спроса на аренду автомобилей. В частности, ударом стало почти полное прекращение авиасообщения: по данным CNN, две трети дохода американские сервисы проката автомобилей получали именно с аренды в аэропортах. Там же находилось и около трети точек Hertz. А большая часть ее бизнеса, не относящаяся к аэропортам, приходилась на людей, чьи машины находились в ремонте. Запертым по домам, им оказались не нужны услуги автопрокатов. По итогам 2020 года убыток Hertz составил $1,8 млрд против $53 млн в 2019 году. При этом компания и так долгое время демонстрировала не лучшие результаты: с 2014 по 2019 год у нее было всего два прибыльных года. В итоге сложилась ситуация, когда бренд — старый и широко известный, у него сотни тысяч автомобилей на балансе, тысячи сотрудников, но вся прибыль уходит на выплату долгов. Так, на момент подачи заявления о банкротстве общий долг компании вырос до $19 млрд.