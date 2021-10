От банкротства до сделки с Tesla: через что сеть автопроката Hertz прошла в пандемию

Обычно процедура банкротства — это битва стервятников на останках компаний, пишет Financial Times . Но с Hertz все сложилось иначе, и за нее развернулась ожесточенная борьба.

Кроме того, спрос на прокат машин в США начал расти еще в конце 2020 года — как раз из-за сокращения авиасообщения. Люди стали чаще путешествовать по земле, чем по воздуху. В итоге американцы столкнулись с повсеместной нехваткой арендных машин, пишет The Wall Street Journal. И особенно сильно, по данным The New York Times, аренда подорожала в тех частях США, куда население стекалось во время пандемии. Конечно, это играет только на руку Hertz. Которая на этом фоне сделала ставку на электромобили.

"Мировые продажи электромобилей за последний год выросли на 200%. И вероятно, будут продолжать расти на фоне обязательств мировых автопроизводителей по увеличению продаж электромобилей. Например, в августе три американских автопроизводителя пообещали увеличить продажи электромобилей до 40–50% к 2030 году.

Этот рост обусловлен высокой эффективностью электромобилей, положительными отзывами пользователей, а также преимуществами электромобиля на фоне обсуждения проблемы климатических изменений", — пишет компания.

Арина Раксина