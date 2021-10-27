От банкротства до сделки с Tesla: через что сеть автопроката Hertz прошла в пандемию

Последняя неделя октября принесла новость, что старейший сервис по аренде автомобилей Hertz заказал у Tesla 100 тыс. электрокаров. Компании Илона Маска это помогло преодолеть важный рубеж — на позитивном новостном фоне ее капитализация превысила $1 трлн.
По данным СМИ, это самая крупная в истории разовая покупка электромобилей: она должна принести Tesla $4,2 млрд. При этом если обычно прокаты автомобилей требуют от производителей скидок, то Hertz, судя по всему, платит по ценам, близким к прейскуранту, выяснили в Bloomberg. В итоге новые электромобили, которые Hertz получит в течение 14 месяцев, составят более 20% мирового парка компании. Кроме того, она планирует создать инфраструктуру для зарядки электромобилей в подразделениях по всему миру. Седаны Tesla Model 3 будут доступны в США и некоторых странах Европы уже с ноября этого года.
Таким образом Hertz демонстрирует восстановление после того, как больше года проходила через процедуру банкротства.
Банкротство не стало неожиданностью
Что положение Hertz оставляет желать лучшего, стало понятно еще по массовым увольнениям, начавшимся в марте 2020 года, — к концу мая без работы остались 20 тыс. человек. А это примерно половина всех работников компании на тот момент. В том же мае 2020 года Hertz подала так называемое заявление о защите от банкротства. Эта норма американского законодательства временно освобождает компанию от долговых обязательств и позволяет ей работать дальше, пока она разрабатывает план, как рассчитаться с кредиторами, и перестраивает бизнес. При этом процедура банкротства коснулась только домашних рынков Hertz — США и Канады. Кстати, в 2017 году после банкротства работавшей по франшизе Hertz компании та ушла с российского рынка. Не выдержала конкуренции с быстро развивающимися сервисами каршеринга и такси.
Причиной же провала в 2020 году сама Hertz закономерно назвала пандемию, когда повсеместные локдауны привели к резкому снижению спроса на аренду автомобилей. В частности, ударом стало почти полное прекращение авиасообщения: по данным CNN, две трети дохода американские сервисы проката автомобилей получали именно с аренды в аэропортах. Там же находилось и около трети точек Hertz. А большая часть ее бизнеса, не относящаяся к аэропортам, приходилась на людей, чьи машины находились в ремонте. Запертым по домам, им оказались не нужны услуги автопрокатов. По итогам 2020 года убыток Hertz составил $1,8 млрд против $53 млн в 2019 году. При этом компания и так долгое время демонстрировала не лучшие результаты: с 2014 по 2019 год у нее было всего два прибыльных года. В итоге сложилась ситуация, когда бренд — старый и широко известный, у него сотни тысяч автомобилей на балансе, тысячи сотрудников, но вся прибыль уходит на выплату долгов. Так, на момент подачи заявления о банкротстве общий долг компании вырос до $19 млрд.
Сыграла роль и модель бизнеса Hertz. Компания приобретала автомобили, сдавала их в аренду, а после каждые несколько лет списывала и продавала. Эти средства шли на выплаты кредиторам, на чьи деньги Hertz финансировала парк. Но из-за пандемии цены на подержанные автомобили тоже упали, и денег для кредиторов у Hertz не нашлось.
Кроме того, классические сервисы по прокату автомобилей последние годы в принципе проигрывают современным такси и каршерингам. И те и другие позволяют максимально легко зарегистрироваться и через приложение быстро найти машину.
Так что большинство рыночных экспертов сходятся во мнении, что пандемия не убила Hertz, а только добила.
Год в банкротстве
История с компанией GameStop в начале 2021 года наглядно показала, что, скооперировавшись в соцсетях, частные инвесторы могут стать заметной силой на фондовом рынке. Хотя при этом их решения могут быть продиктованы азартом и эмоциями, а не рациональным подходом. Их участие в судьбе Hertz оказалось не таким громким, но тоже важным.
Если на начало 2020 года акции Hertz были только у 1,2 тыс. пользователей очень распространенной в США платформы для инвестиций Robinhood (той самой, что нашумела и в истории с GameStop), то на момент объявления о банкротстве их стало 43 тыс. К июню 2020 года это число составило около 60 тыс. и к середине месяца достигло 170 тыс.
На этом фоне компания решила продать на бирже дополнительное количество акций на сумму $1 млрд. При этом Hertz дала понять, что если она все-таки обанкротится, то акционеры, вероятно, останутся ни с чем — они традиционно последние в очереди на возмещение при ликвидации компаний. А полученные деньги сразу бы пошли на покрытие долгов. Эксперты Forbes даже называли такое поведение Hertz не иначе как троллингом. Но, когда ситуация привлекла внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания все-таки отказалась от этих планов.
Впрочем, найти деньги ей это не помешало. За время банкротства Hertz получила кредит на $1,65 млрд для поддержания деятельности и еще один на $4 млрд — для увеличения автопарка. Который ранее частично распродала — минус около 200 тыс. машин. Также компания продала свой бизнес по лизингу автомобилей и управлению автопарком Donlen.
Обычно процедура банкротства — это битва стервятников на останках компаний, пишет Financial Times. Но с Hertz все сложилось иначе, и за нее развернулась ожесточенная борьба.
В итоге Hertz объявила о выходе из процедуры банкротства в июне 2021 года. Это стало возможным благодаря двум американским компаниям — Knighthead Capital Management и Certares Opportunities, которые вложили в сервис $5,9 млрд, и разработанному плану по реструктуризации бизнеса. Помимо инвестиций Knighthead Capital Management и Certares Opportunities он включает выпуск новых акций, оплату долгов кредиторам и выплаты текущим акционерам. Компания также получила доступ к займам, кредитным линиям и другим инструментам погашения задолженности на сумму почти $10 млрд.
Компания остается
К весне 2021 года потрясения первых дней пандемии отошли на задний план. Усилия американских властей стабилизировали экономику страны. А темпы вакцинации укрепили надежды туристической отрасли на восстановление и позволили круизным компаниям, а также авиаперевозчикам привлечь миллиарды дешевого капитала от институциональных инвесторов.
Кроме того, спрос на прокат машин в США начал расти еще в конце 2020 года — как раз из-за сокращения авиасообщения. Люди стали чаще путешествовать по земле, чем по воздуху. В итоге американцы столкнулись с повсеместной нехваткой арендных машин, пишет The Wall Street Journal. И особенно сильно, по данным The New York Times, аренда подорожала в тех частях США, куда население стекалось во время пандемии. Конечно, это играет только на руку Hertz. Которая на этом фоне сделала ставку на электромобили.
"Мировые продажи электромобилей за последний год выросли на 200%. И вероятно, будут продолжать расти на фоне обязательств мировых автопроизводителей по увеличению продаж электромобилей. Например, в августе три американских автопроизводителя пообещали увеличить продажи электромобилей до 40–50% к 2030 году.
Этот рост обусловлен высокой эффективностью электромобилей, положительными отзывами пользователей, а также преимуществами электромобиля на фоне обсуждения проблемы климатических изменений", — пишет компания.
Арина Раксина