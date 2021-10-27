"Арктикгаз" за 9 месяцев выплатил "Новатэку" и "Газпром нефти" дивиденды на 167 млрд руб.

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. "Арктикгаз" - совместное предприятие "Новатэка" и "Газпром нефти" - по итогам января - сентября 2021 года выплатил дивиденды на 167 млрд рублей, из которых 83 млрд рублей пришлось на "Новатэк". Об этом говорится в отчете "Новатэка" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

"За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 и 2020 годов, "Арктикгаз" объявил и выплатил дивиденды на общую сумму 167 млрд и 6 млрд рублей соответственно, из которых 83 млрд и 3 млрд рублей соответственно относились к "Новатэку", - указывается в документе.

Другое предприятие - "Тернефтегаз" - перечислило "Новатэку" 1,55 млрд рублей денежных средств.

Кроме того, согласно отчету, в третьем квартале 2021 года был увеличен капитал ООО "Газпромнефть - Сахалин", 49% в котором "Новатэк" приобрел у "Газпром нефти" в июле. "В третьем квартале 2021 года капитал ООО "Газпромнефть-Сахалин" был увеличен за счет пропорциональных взносов участников на общую сумму 1 963 млн рублей, из которых 962 млн рублей были внесены группой ["Новатэком"]", - отмечается в отчете.

"Арктикгаз" ведет добычу на Самбургском, Уренгойском и Яро-Яхинском месторождениях и на Восточно-Уренгойском + Северо-Есетинском месторождении (Самбургский лицензионный участок). Все месторождения расположены в Ямало-Ненецком автономном округе.