Украина предлагает ЕС до 10 млрд куб. м емкости своих ПХГ для стратегических запасов газа

КИЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Украина предлагает Европейскому союзу (ЕС) до 10 млрд куб. м емкости своих подземных хранилищ газа (ПХГ), в которых европейские компании могут долгосрочно хранить стратегические запасы природного газа для нужд стран Европы. Об этом заявил в среду и.о. главы компании - оператора ПХГ страны "Укртрансгаз" Сергей Перелома.

"Оператор предлагает европейским партнерам до 10 млрд куб. м объемов ПХГ для долгосрочного хранения таких стратегических запасов. Работу над реализацией этой стратегии мы вместе с коллегами из ряда государственных ведомств уже начали", - написал он на своей странице в Facebook.