"Новатэк" в III квартале нарастил выручку от продажи нефти и газа за счет АТР и Америки

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. "Новатэк" в июле - сентябре увеличил выручку от реализации углеводородов за пределами России за счет продаж в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Северную Америку, следует из финансового отчета компании по международным стандартам (МСФО).

Так, выручка от продажи нефти и газа в страны АТР выросла за отчетный период в 2,5 раза - с 27,18 млрд рублей до 70,06 млрд рублей. На страны АТР в III квартале пришлось более половины (51%) выручки компании от реализации нефти и газа за пределами России.

Аналогичный показатель по Северной Америке увеличился в 2,6 раза - с 5,26 млрд рублей до 13,95 млрд рублей. При этом рост выручки за счет продаж в Европу составил 55% - с 36,02 млрд рублей до 55,69 млрд рублей, а на Ближний Восток - 45%, с 2,18 млрд рублей до 3,18 млрд рублей.

Всего выручка от реализации "Новатэком" нефти и газа в зарубежные страны по итогам III квартала составила 137,31 млрд рублей, что в 2 раза превышает аналогичный показатель годом ранее.

Ранее глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявлял, что в настоящее время порядка 80% поставок компании на спотовом рынке идут в страны АТР. Кроме того, "Новатэк" интересуется открытием новых газовых терминалов в ряде стран АТР, в том числе во Вьетнаме, говорил Михельсон.