Париж может ввести меры против Лондона из-за рыболовной политики в начале ноября

ПАРИЖ, 27 октября. /ТАСС/. Франция может уже в начале ноября ввести санкционные меры в отношении Великобритании, если Лондон не изменит свою политику в области рыболовства. Об этом заявил в среду официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

"Первый пакет мер начнет применяться со 2 ноября, если британская политика в сфере рыбной ловли не будет изменена. Речь идет о систематическом таможенном и санитарном контроле продуктов, поступающих во Францию, запрете на выгрузку морепродуктов, а также о контроле грузовиков", - сказал Атталь добавив, что французские власти могут обнародовать список мер уже в четверг.

Представитель правительства подчеркнул, что недовольство Парижа вызывает ограничение британскими властями выдачи разрешений на вылов рыбы в водах Джерси. Французским рыбакам, по словам Атталя, было предоставлено фактически вдвое меньше лицензий, чем они требовали. "Это неприемлемая ситуация, и наше терпение достигает своего предела", - предупредил Атталь.

Второй пакет санкций, как отметил представитель кабмина, "может включать энергетические меры, связанные с электроснабжением Нормандских островов". "Мы говорим ясно Великобритании о том, что хотим, чтобы заключенное соглашение соблюдалось. Мы не позволим его нарушать", - сказал Атталь.

Ранее премьер-министр республики Жан Кастекс, отвечая на вопросы депутатов Нацсобрания (нижней палаты парламента), предупредил, что Франция оставляет за собой право пересмотреть все условия выполнения различных договоров, заключенных с Великобританией под эгидой ЕС в случае упорства Лондона. "Это будет касаться и нашего двустороннего сотрудничества с Великобританией", - заявил глава французского правительства.