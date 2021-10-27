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ФАС одобрила пять претендентов на покупку девелопера "Интеко"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила пять претендентов на покупку девелоперской компании "Интеко". Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Ходатайства о приобретении 100% голосующих акций застройщика в ведомство направили пять потенциальных покупателей - ООО "Самолет Инт 1", ООО "Специализированный застройщик "Второй", ООО "Смайнэкс Управление Активами", ООО "Логос" и ООО "Ариеф". ФАС России рассмотрела ходатайства и приняла решение об их удовлетворении", - говорится в сообщении.

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