Ставрополье увеличит закупку минеральных удобрений в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены увеличить закупку минеральных удобрений для полевых работ на 2022 год из-за роста цен. Регион также подготовит обращение в федеральное правительство о необходимости регулирования ситуации, сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора края.

"Если подобная ценовая конъюнктура сохранится, то без государственного регулирования не обойтись. Подготовьте обращение от Ставрополья в адрес федерального центра о необходимости введения заградительных пошлин на экспорт российских минеральных удобрений. Второе, что нужно сделать - увеличить в крае объем закупок минеральных удобрений на будущий год. Так, чтобы обеспечить не только грядущую весеннюю, но и осеннюю посевную кампании", - цитирует пресс-служба Владимира Владимирова по итогам рабочей встречи с и. о. первого зампреда правительства края Владимиром Ситниковым.

По поручению главы региона в крае проработают возможность заключения соглашения о поставках с производителем минеральных удобрений компанией "Еврохим", часть производственных площадей которой находится на Ставрополье.

Ранее Ситников сообщал, что на весеннюю посевную кампанию хозяйствам региона требуется около 220 тыс. тонн азотных удобрений, из которых на середину октября было законтрактовано около 50 тыс. тонн. Закупка осложнялась отсутствием достаточного объема удобрений на складах поставщиков.