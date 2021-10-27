Мишустин рассчитывает, что первое чтение проекта бюджета в Госдуме пройдет конструктивно

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает, что первое чтение проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов пройдет в конструктивном ключе.

"Знаю, что вы завтра планируете обсудить трехлетний бюджет на пленарном заседании Государственной думы. Мы рассчитываем, что первое чтение пройдет так же конструктивно, как это было и ранее", - сказал Мишустин, открывая встречу с руководством нижней палаты парламента.

Премьер отметил, что в правительстве "готовы выслушать все вопросы, которые есть у депутатского корпуса, у представителей фракций, готовы к открытому диалогу со всеми депутатами, чтобы в результате получить сбалансированный бюджет, который станет основой для успешного развития страны на ближайшие три года".

Глава кабмина отметил, что принятие закона о проекте федерального бюджета на ближайшие три года является главным на повестке дня Госдумы.

"Документ был подготовлен с учетом задач, которые поставил перед нами президент, и прежде всего это вопросы, связанные с достижением национальных целей развития, определенных главой государства. В проекте бюджета предусмотрены меры по поддержки людей и бизнеса. Это, в том числе, важнейшие меры по борьбе с коронавирусом, по поддержке врачей, всей системы здравоохранения, по развитию регионов, по масштабным инфраструктурным проектам", - отметил Мишустин.

Председатель правительства обратил внимание на то, что проект главного финансового документа страны был проработан детально в профильных комитетах Думы с участием представителей ведомств, федеральных органов исполнительной власти и министерств. По его словам, министр финансов Антон Силуанов встретился со всеми пятью фракциями.

Открывая встречу с руководством нижней палаты парламента Мишустин подчеркнул, что Дума нового созыва уже сформировала структуру комитетов в соответствии с федеральными органами исполнительной власти.

"Это нам позволит усилить конструктивное взаимодействие, - констатировал премьер. - Уже сегодня очень активно идут встречи профильных министров, вице-премьеров с соответствующими комитетами Государственной думы, с руководством". Также парламент рассмотрел отчет об исполнении бюджета текущего года, закон о дачной амнистии. "В целом работа с депутатским корпусом идет эффективно по самому широкому кругу вопросов, которые волнуют наших людей", - подытожил он.