Производители молока в Поморье получат 85 млн рублей из областного бюджета

АРХАНГЕЛЬСК, 27 октября. /ТАСС/. Производители молока в Архангельской области получат в 2021 году дополнительную поддержку из областного бюджета в размере более 85 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе областного собрания депутатов.

"Более 85 миллионов рублей из областного бюджета будут направлены на поддержку производителей молока. Средства предусмотрены в бюджете на 2021 год", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, аграрии региона неоднократно обращались в правительство области и областное собрание за поддержкой, обращая внимание на рост себестоимости молока, повышение цен на стройматериалы, запчасти и корма. При этом объем финансирования на 2021 год из бюджетов всех уровней на компенсацию затрат на 1 кг реализованного молока сократился на 35% по сравнению с 2020 годом.

В июне 2021 года председатель областного собрания Екатерина Прокопьева обратилась к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с предложением увеличить финансирование для предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в Архангельской области. В августе за счет федеральной дотации аграриям были выделены бюджетные средства в размере 52 млн рублей.

В целом потребность в дополнительном финансировании сельхозпроизводителей области составляет до 240 млн рублей. "Мы рассчитываем, что недостающая сумма будет внесена на рассмотрение декабрьской сессии. 80 миллионов рублей хватит на то, чтобы дофинансировать сельхозпредприятия до уровня 2020 года, а еще 70 миллионов - на то, чтобы вернуться к показателям 2016 года, когда был самый большой объем финансирования отрасли", - сказала журналистам председатель комитета областного собрания по сельскому хозяйству и рыболовству Лариса Сергеева. Она также отметила, что до конца года область планирует получить дополнительные средства из федерального бюджета. "Мы рассчитываем, что до конца года из федерального бюджета [на субсидии производителям молока] поступит дополнительно 50-60 миллионов рублей", - добавила Сергеева.