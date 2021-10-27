Путин: добыча газа на Бованенковском месторождении Ямала может вестись еще более ста лет

НОВО-ОГАРЕВО, 27 октября. /ТАСС/. Запасы газа на Ямале превышают 50 трлн куб. м, добыча на Бованенковском месторождении может вестись еще более ста лет. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала.

"Отмечу, что ямальский центр газодобычи является ключевым для развития газовой отрасли России в XXI веке. Только запасы "Газпрома" здесь превышают 20 трлн куб. м, а в целом в этом регионе, в Ямало-Ненецком автономном округе, они составляют более 50 трлн куб. м", - сказал Путин.

Он добавил, что на полуострове Ямал успешно реализуются масштабные проекты, разрабатывается крупное Бованенковское месторождение. "Добыча газа здесь будет вестись еще не одно десятилетие. Сто лет, а может и больше", - оценил президент.

По его словам, в суровых условиях Арктики отрабатываются уникальные технологические решения, причем уникальные и для России, и для мировой газовой отрасли. "Эффективность применяемых технологий доказана вводом в строй новых скважин и газопровода "Бованенково - Ухта - 2". Кроме того, при участии наших зарубежных партнеров на Ямале запущены проекты по производству сжиженного природного газа, уже действует завод "Ямал СПГ" мощностью 19 млн тонн в год, строится "Арктик СПГ-2", который будет ежегодно выпускать почти 20 млн тонн сжиженного природного газа", - перечислил Путин. Он также напомнил, что с нуля был построен арктический порт Сабетта.

"Эти и другие проекты по освоению российской Арктики позволят на долгую перспективу удовлетворять спрос на внутреннем и внешнем рынках, будут вносить большой вклад в обеспечение энергетической безопасности всего Евразийского континента", - резюмировал президент.