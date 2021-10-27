Российский рынок акций закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,15%

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций снижался вместе с зарубежными площадками и ценами на нефть. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи уменьшился на 0,15%, до 4 229,53 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,31%, до 1 891,28 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 18:58 мск вырос на 0,94%, до 70,45 рубля, евро - на 1,11%, до 81,71 рубля. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent за день потеряла 2,05% и торгуется в районе $84,33 за баррель.

"Новые карантинные ограничения в Европе, сохраняющиеся риски дефолтов в строительном секторе Китая и приближение заседаний ЕЦБ и ФРС, на которых может быть объявлено о начале сворачивания стимулов, способствовали ухудшению внешнего фона. Помимо общего охлаждения риск-аппетитов цены на нефть оказались под давлением статистики API и EIA, показавшей рост запасов сырой нефти в США выше прогнозов", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Другая экономическая статистика при этом выходила преимущественно позитивной. Лучше ожиданий оказались ноябрьский индекс потребительского климата Германии (Gfk), а также объемы заказов на товары длительного пользования в США в сентябре, добавил эксперт.

Рынок акций

Акции "Полюс золота" (+3,08%) сегодня оказались в фаворитах спроса после двух дней распродаж и на спокойном корпоративном фоне. "В бумаге развивается коррекционный отскок, который отменяет наметившийся ранее краткосрочный нисходящий тренд с целью на 13,5 тыс. рублей Теперь бумага вернулась к 14 тыс. 160 рублей, и, если покупателям удастся закрепиться выше 14 тыс. 100 рублей, новой целью отскока станет 14 тыс. 267 рублей", - считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Бумаги "Яндекса" (+4,89%) дорожают после выхода отчетности, согласно которой выручка за девять месяцев выросла на 68%. "Данные в целом оказались неплохими, ожидания по годовой выручке достойные, поэтому сегодняшние покупки вполне обоснованы. При этом среднесрочный "медвежий" тренд в бумаге пока не сломлен, но после роста к 5 тыс. 626 рублей можно будет вернуться к этому разговору", - полагает эксперт.

В числе биржевых аутсайдеров сегодня оказались акции металлургических компаний - от "Мечела" до "Русала" - на опасениях замедления экономики Китая, одного из ключевых потребителей металлов. В минусе бумаги "Распадской" и "Акрона". В последнем случае идет закрепление в "боковом" диапазоне 8 тыс. 485 - 9 тыс. 150 рублей, также отметила Бодрова.

Прогноз на 28 октября

Завтра в фокусе внимания окажутся монетарные "сигналы", пройдет заседание ЕЦБ, в 15:30 мск состоится пресс-конференция главы регулятора Кристин Лагард. "По итогам заседания вероятны указания на перспективы сворачивания программы выкупа активов уже с ноября", - считает Александр Бахтин.

В четверг рынок также обратит внимание на данные по безработице в Германии за октябрь, первую оценку ВВП США за третий квартал 2021 года, недельное число первичных заявок США на получение пособий по безработице. Сезон отчетностей за третий квартал продолжат Apple, Amazon, Mastercard, Comcast, Merck&Co, Starbucks, Caterpillar и другие.

По ожиданиям "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи 28 октября может формироваться в пределах 4 165 - 4 265 п., прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 70-71 рубль.