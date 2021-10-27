Экспорт гороха из России в сентябре стал рекордным за новейшую историю

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Экспорт гороха из России в сентябре 2021 года стал рекордным за новейшую историю, достигнув 199,1 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении аналитической компании "Прозерно".

"В сентябре 2021 года экспорт гороха из России составил 199,1 тыс. тонн, что является рекордной месячной отгрузкой за всю историю России", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, за первые три месяца нового сезона отгружено рекордные 420,7 тыс. тонн гороха (48% от всего объема экспорта за прошлый сезон 2020-2021). Основными покупателями стали Турция, Бельгия, Латвия, Испания и Пакистан.