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Экспорт гороха из России в сентябре стал рекордным за новейшую историю

Речь идет о 199,1 тыс. тонн, отмечает компания "Прозерно"
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Экспорт гороха из России в сентябре 2021 года стал рекордным за новейшую историю, достигнув 199,1 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении аналитической компании "Прозерно".

"В сентябре 2021 года экспорт гороха из России составил 199,1 тыс. тонн, что является рекордной месячной отгрузкой за всю историю России", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, за первые три месяца нового сезона отгружено рекордные 420,7 тыс. тонн гороха (48% от всего объема экспорта за прошлый сезон 2020-2021). Основными покупателями стали Турция, Бельгия, Латвия, Испания и Пакистан.

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