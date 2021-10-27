Х5 Group ищет партнера формата маркетплейс для развития "Vprok.ru Перекресток"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Х5 Group планирует найти партнера для развития подразделения "Vprok.ru Перекресток" (доставка продуктов), который работает по модели маркетплейса. Об этом сообщил в ходе Дня инвестора директор по стратегии и развитию бизнеса Х5 Group Владимир Салахутдинов.

"Для "Vprok.ru Перекресток" мы рассматриваем различные сценарии партнерства и ведем такие переговоры", - сказал он.

Салахутдинов добавил, что у Х5 Group нет планов создавать еще один, свой собственный маркетплейс, но поиск партнера ведется среди игроков, которые реализуют стратегию создания универсального маркетплейса.

О ретейлере

X5 Group - российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток" и гипермаркетами под брендом "Карусель".

Компания занимается e-commerce, развивая цифровые бизнесы "Vprok.ru Перекресток", 5Post, сервисы экспресс-доставки и агрегатор "Около". На 30 сентября 2021 г. сеть ретейлера включает в себя 17,6 тыс. магазинов "Пятерочка", 980 супермаркетов "Перексток" и 34 гипермаркета "Карусель".