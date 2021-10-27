Промпроизводство в России в сентябре превысило допандемический уровень на 2,7%

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Промышленное производство в России превысило в сентябре текущего года допандемические показатели на 2,7%, сообщается в обзоре Минэкономразвития "О динамике промышленного производства".

"Промышленное производство в сентябре 2021 г. значительно ускорило рост. По оценке, выпуск промышленности превысил допандемический уровень на 2,7% (в среднем 0,7% в предыдущие 6 месяцев, в том числе 0,3% в августе). По сравнению с сентябрем 2019 г. объем промышленного производства вырос на 3,2% после 0,4% в августе к августу 2019 г. (в годовом выражении - на 6,8% г/г и 4,6% г/г соответственно)", - говорится в обзоре.

По оценке МЭР, основной вклад в улучшение показателей промышленного производства в сентябре внесла добывающая промышленность, в которой выпуск впервые с февраля 2020 г. достиг допандемического уровня.