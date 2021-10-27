Х5 ожидает выхода дискаунтеров "Чижик" на прибыльность после 2024 года

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Х5 Group ожидает выхода дискаунтеров "Чижик" на прибыльный уровень после 2024 года. Об этом сообщил финансовый директор ретейлера Всеволод Старухин в ходе Дня инвестора.

"Отдельно мы выделяем влияние нового для нас формата "Чижик", который должен стать прибыльным после 2024 года. Открытие около 3 тыс. магазинов окажет отрицательное влияние на рентабельность в горизонте следующих трех лет порядка 80 базисных пунктов", - сказал он.

По мнению финдиректора, девять месяцев работы в 2021 году показали, что сеть может поддержать высокий уровень эффективности, несмотря на структурные вызовы на рынке со стороны онлайн-игроков и "жестких" дискаунтеров.

X5 Group - российская продуктовая розничная компания. На 30 сентября 2021 года сеть ретейлера включает в себя 17,6 тыс. магазинов "Пятерочка", 980 супермаркетов "Перекресток" и 34 гипермаркета "Карусель".

Чистая прибыль ретейлера Х5 Group по итогам января - сентября 2021 года увеличилась по международным стандартам финансовой отчетности по сравнению с таким же периодом годом ранее на 30,7% и достигла 34,7 млрд рублей.