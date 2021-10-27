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"Газпром нефть" с начала года увеличила прибыль по РСБУ в 2,6 раза

Чистая прибыль компании составила 274,2 млрд рублей

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Газпром нефти" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе - сентябре 2021 года выросла в 2,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 274,2 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 41% - до 1,88 трлн рублей, а доналоговая прибыль выросла в 2,9 раза, до 285,2 млрд рублей. Валовая прибыль компании составила 259,3 млрд рублей, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Кроме того, компания в январе - сентябре получила прибыль от продаж в размере 67,7 млрд рублей против 10,3 млрд рублей убытка годом ранее.

Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует 95,68% нефтяной компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами.

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